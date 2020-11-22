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Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ

22 ноября, 19:40

Ольга Литвин Ольга Литвин

Спецпредставитель ВОЗ ставит Азию в пример Европе

Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса в начале следующего года, предупредил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро.

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Об этом сообщает швейцарская газета Solothurner Zeitung.

Набарро уверен, что страны Европы "проспали лето", когда взяли под контроль первую волну. Реакция была неполноценной, даже сейчас Швейцария принимает недостаточные меры, считает чиновник.

"Задача многих западноевропейских стран — снова взять вирус под контроль, не вводя карантин. Потому что это очень грубый инструмент. За него приходится платить высокую цену", — отметил он.

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По мнению Набарро, сейчас в Европе будет непросто наладить отслеживание контактов, тестирование и изоляцию заразившихся. Он считает, что нужно создать полностью новую систему борьбы с заболеванием.

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Набарро привел в пример Азию:

"Они следуют правилам поведения, которые усложняют вирусу жизнь. Они соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются в случае плохого самочувствия, внимательно следуют требованиям гигиены, моют руки, очищают поверхности, защищают наиболее уязвимые группы".

Там власти и общество наладили диалог и не ставят выбор между здоровьем и экономикой, считает Набарро.

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Напомним, в США одобрили "коктейль антител" от Regeneron, которым лечили Трампа.

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Швейцария Европа карантин ВОЗ коронавирус третья волна
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