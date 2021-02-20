Українська
$ 27,85
33,65
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Японии на карте пометили районы с шумными детьми

20 февраля, 14:58

Виктория Барановская Виктория Барановская

Разработчиков обвинили в разжигании ненависти

В Японии создали онлайн-карту, на которой пометили места, где живут шумные дети и плохая звукоизоляция.

Реклама

Карта появилась на DQN.Today.

На ней пометили почти шесть тысяч мест. Она должна помочь людям, которые собираются орендовать или купить жилье, выбрать правильный район.

На сайте появилось много отзывов. Люди разделились на два лагеря. Первые благодарны создателю за помощь в выборе места жительства. А вторые раскритиковали авторов за разжигание нетерпимости к детям.

Реклама

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

В то же время многие родители обиделись, что их районы были признаны очень шумными. Они считают, что их косвенно обвинили в плохом воспитании детей, раз те мешают окружающим отдыхать.

Ранее мы рассказывали, что делать, если соседи за стеной кричат или делают ремонт в неустановленное время.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны
"Мы не жили, мы не спали": что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла Турция
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла ТурцияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять