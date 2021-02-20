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В Японії на карті позначили райони з галасливими дітьми

20 лютого, 14:58

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Розробників звинуватили в розпалюванні ненависті

В Японії створили онлайн-карту, на якій позначили місця, де живуть галасливі діти і погана звукоізоляція.

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Карта з'явилася на DQN.Today.

На ній позначили майже шість тисяч місць. Вона повинна допомогти людям, які збираються орендувати або купити житло, вибрати правильний район.

На сайті з'явилося багато відгуків. Люди розділилися на два табори. Перші вдячні творцеві за допомогу у виборі місця проживання. А другі розкритикували авторів за розпалювання нетерпимості до дітей.

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У той же час багато батьків образилися, що їхні райони були визнані дуже гучними. Вони вважають, що їх побічно звинуватили в поганому вихованні дітей, раз ті заважають оточуючим відпочивати.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо сусіди за стіною кричать або роблять ремонт у невстановлений час.

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