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В Японии парень порезал ножом пассажиров поезда – есть пострадавшие

7 августа 2021 1:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нападавший сам сдался и признал себя виновным, его арестовала полиция

В Японии напали на пассажиров поезда

В Японии напали на пассажиров поезда / Фото: REUTERS

В столице Японии Токио парень, который ехал в поезде, встал со своего места и начал размахивать ножом. В результате пострадали 9 человек, из них один получил серьезные ранения.

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Об этом сообщает издание Le Figaro.

Установлено, что парню, который совершил нападение, 20 лет. Он сам подошел к продавцу и признался, что виновен. Его арестовала полиция. Он оставил свой нож и телефон в поезде.

Из-за случившегося поезд был направлен на аварийную остановку.

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Также мы писали о том, что в столице возле станции метро "Лукьяновская" мужчина напал на водителя автобуса во время движения. Из-за этого произошла авария.

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Как ранее сообщалось, на юге Бразилии, в муниципалитете Саудадис, 18-летний парень с мачете устроил резню в детском саду. Он убил трех детей и двух сотрудниц.

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