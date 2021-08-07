В Японии парень порезал ножом пассажиров поезда – есть пострадавшие

В Японии напали на пассажиров поезда / Фото: REUTERS
В столице Японии Токио парень, который ехал в поезде, встал со своего места и начал размахивать ножом. В результате пострадали 9 человек, из них один получил серьезные ранения.
Об этом сообщает издание Le Figaro.
Установлено, что парню, который совершил нападение, 20 лет. Он сам подошел к продавцу и признался, что виновен. Его арестовала полиция. Он оставил свой нож и телефон в поезде.
Из-за случившегося поезд был направлен на аварийную остановку.
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Также мы писали о том, что в столице возле станции метро "Лукьяновская" мужчина напал на водителя автобуса во время движения. Из-за этого произошла авария.
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