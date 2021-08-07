Русский
$ 26,94
31,9
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Японії хлопець порізав ножем пасажирів поїзда – є постраждалі

7 серпня 2021 1:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Нападник сам здався і визнав себе винним, його заарештувала поліція

В Японії напали на пасажирів поїзда

В Японії напали на пасажирів поїзда / Фото: REUTERS

У столиці Японії Токіо хлопець, який їхав в поїзді, встав зі свого місця і почав розмахувати ножем. В результаті постраждали 9 осіб, з них один отримав серйозні поранення.

Реклама

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Встановлено, що хлопцеві, який скоїв напад, 20 років. Він сам підійшов до продавця і зізнався, що винен. Його заарештувала поліція. Він залишив свій ніж і телефон в поїзді.

Через те, що сталося поїзд був спрямований на аварійну зупинку.

В тренді
Тут навіть сонця не видно: як виглядає Якутія, де за добу вогонь пожирає ліс з чотири Москви
МНС Росії постійно заявляє про локалізацію вогнищ займання, екологи кажуть - що пожеж менше не стає / Фото МСЧ РФ / Колаж "Сегодня"

Також ми писали про те, що в столиці біля станції метро "Лук'янівська" чоловік напав на водія автобуса під час руху. Через це сталася аварія.

Реклама

Як раніше повідомлялося, на півдні Бразилії, в муніципалітеті Саудадіс, 18-річний хлопець з мачете влаштував різанину в дитячому саду. Він убив трьох дітей і двох співробітниць.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідь
Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідьІнші країни
Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНР
Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНРУкраїна
Зеленський запросив главу МВФ в Україну і вбивство дівчинки під Харковом – головні новини за ніч
Зеленський запросив главу МВФ в Україну і вбивство дівчинки під Харковом – головні новини за нічУкраїна
ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Що не так
ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Що не такІнші країни
Лукашенко закрився від України – кордон перекрито
Лукашенко закрився від України – кордон перекритоУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти