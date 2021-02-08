В Южной Корее будут тестировать на COVID-19 домашних животных

Проверять будут кошек и собак с симптомами заболевания

В Южной Корее будут тестировать на коронавирус домашних кошек и собак, у которых были выявлены симптомы заболевания.

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Об этом сообщает агентство Yonhap.

Такое решение власти приняли после того, как зафиксировали случай заражения коронавирусом у домашней кошки.

Тестировать будет выездная бригада врачей во главе с ветеринаром. Делать тест на коронавирус проводить будут только тем кошкам и собакам, у которых наблюдается жар, кашель, затрудненное дыхание и выделения из глаз или носа.

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Если тест на коронавирус даст положительный результат, животное должны будут поместить на карантин. Его можно будет оставить дома или передать в специальное учреждение.

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К слову, пока нет фактов, подтверждающих, что домашние питомцы могут заражать людей COVID-19.

Однако ранее работники меховых ферм инфицировались от норок. В зафиксированных случаях животные в основном заражались после тесного контакта с больным человеком.

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