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Вакцина от COVID-19 в Израиле может появиться в 2021 году

26 октября, 06:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Специалисты ожидают три этапа клинических испытаний

В Израиле с 1 ноября начинается клиническое испытание потенциальной вакцины от коронавируса. Это третий этап.

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Об этом сообщает Times of Israel.

Ожидается, что вакцину от COVID-19 будут проводить в три этапа до весны 2021 года.

Потенциальную вакцину будут испытывать на людях. Так, в первом этапе ожидается 80 добровольцев. Второй этап начнется сразу после того, как будут положительными результаты первого этапа, который продлится в течение ноября.

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В начале декабря планируется второй этап тестирования, в котором примут участие 960 человек. Для клинических испытаний в третьем этапе будут привлекаться 30 тысяч человек. Тестирование планируют закончить весной 2021 года.

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В то же время Германия планирует начать вакцинацию против коронавируса до конца года.

Напомним, бразильский институт заявляет, что китайская вакцина Sinovac оказалась безопасной. Сейчас она находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Израиль вакцина коронавирус
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