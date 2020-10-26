Вакцина от COVID-19 в Израиле может появиться в 2021 году

В Израиле с 1 ноября начинается клиническое испытание потенциальной вакцины от коронавируса. Это третий этап.

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Об этом сообщает Times of Israel.

Ожидается, что вакцину от COVID-19 будут проводить в три этапа до весны 2021 года.

Потенциальную вакцину будут испытывать на людях. Так, в первом этапе ожидается 80 добровольцев. Второй этап начнется сразу после того, как будут положительными результаты первого этапа, который продлится в течение ноября.

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В начале декабря планируется второй этап тестирования, в котором примут участие 960 человек. Для клинических испытаний в третьем этапе будут привлекаться 30 тысяч человек. Тестирование планируют закончить весной 2021 года.

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В то же время Германия планирует начать вакцинацию против коронавируса до конца года.

Напомним, бразильский институт заявляет, что китайская вакцина Sinovac оказалась безопасной. Сейчас она находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

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