"Вакцинация может стать бесполезной": в ВОЗ назвали условие для победы над COVID-19

Коронавирус получится победить только в том случае, если во всем мире будет проведена вакцинация.
Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, вакцинация во всех странах должна быть в интересах всего мира.
"Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе", – заявил Гебреисус.
Как сказал директор ВОЗ, если в некоторых странах вакцинация не состоится, прививки, которые уже будут сделаны, окажутся бесполезными.
Согласно статистике, в мире уже более 112 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 2,48 млн заболевших. Побороть болезнь смогли 87,4 млн человек.
На первом месте по количеству заболевших США (28,1 млн человек), на втором – Индия (11 млн), а на третьем – Бразилия (10,2 млн).
Напомним, 19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.
Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
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