Українська
$ 27,85
33,78
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Вакцинация может стать бесполезной": в ВОЗ назвали условие для победы над COVID-19

22 февраля, 16:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Все страны должны вакцинировать граждан

Коронавирус получится победить только в том случае, если во всем мире будет проведена вакцинация.

Реклама

Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, вакцинация во всех странах должна быть в интересах всего мира.

"Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе", – заявил Гебреисус.

Как сказал директор ВОЗ, если в некоторых странах вакцинация не состоится, прививки, которые уже будут сделаны, окажутся бесполезными.

В тренде
США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году
Реклама

Согласно статистике, в мире уже более 112 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 2,48 млн заболевших. Побороть болезнь смогли 87,4 млн человек.

На первом месте по количеству заболевших США (28,1 млн человек), на втором – Индия (11 млн), а на третьем – Бразилия (10,2 млн).

Напомним, 19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус ВОЗ вакцинация коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режимеДругие страны
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны
"Мы не жили, мы не спали": что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла Турция
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла ТурцияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять