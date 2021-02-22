"Вакцинація може стати марною": у ВООЗ назвали умову для перемоги над COVID-19

Коронавірус вийде перемогти тільки в тому випадку, якщо у всьому світі буде проведена вакцинація.
Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
За його словами, вакцинація в усіх країнах повинна бути в інтересах усього світу.
"Це допоможе боротися з вірусом всюди. Якщо цей вірус не буде переможений повсюди, то ми не зможемо перемогти його в глобальному масштабі", – заявив Гебреісус.
Як сказав директор ВООЗ, якщо в деяких країнах вакцинація не відбудеться, щеплення, які вже будуть зроблені, виявляться марними.
За статистикою, в світі вже більше 112 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 2,48 млн хворих. Побороти хворобу змогли 87,4 млн осіб.
На першому місці за кількістю хворих США (28,1 млн осіб), на другому – Індія (11 млн), а на третьому – Бразилія (10,2 млн).
Нагадаємо, 19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусц про додаткові дози.
Наразі в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
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