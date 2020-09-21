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Вице-премьер Узбекистана умер от COVID-19

21 сентября, 05:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Вирус у чиновника обнаружили еще в конце июля

В Узбекистане умер вице-премьер страны Уктам Бароев, у которого был диагностирован COVID-19. Чиновнику было 56 лет.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале хокимията (администрации) Бухарской области.

Барноев в узбекском правительстве занимался аграрной и продовольственной сферами.

Коронавирус у него диагностировали еще в конце июля, и чиновник долгое время лечился в частной клинике, а также, по неподтвержденным данным, наблюдался в Германии.

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Напомним, ранее в соседнем в Туркменистане власти приняли оригинальное решение для борьбы с инфекцией: там запретили употреблять слово "коронавирус".

Кроме того в качестве средства для предотвращения COVID-19 туркменский президент Гурбангулы Бердымухаммедов советовал окуривать дома и смазывать нос оксолиновой мазью. Официально в стране зараженных не было, однако в Ашхабаде введен режим блокады.

При этом туркмены решили еще и "помочь" соседнему Китаю: Бердымухамедов лично направил в Пекин свои книги о лекарственных растениях.

Больше о самых необычных мерах по борьбе с пандемией в разных странах мира смотрите в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Узбекистан чиновники вице-премьер коронавирус

Источник: Сегодня

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