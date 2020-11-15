Видео дня. Тысячи цветов на Площади Перемен в Минске в память о забитом активисте

Люди постоянно несут цветы на место гибели Романа Бондаренко

В Минске 11 ноября силовики жестоко избили активиста Романа Бондаренко, который вместе с другими оппозиционерами пытался помешать им снимать бело-красно-белые флаги на Площади Перемен, в результате парень умер. Теперь минчане несут на площадь цветы и лампадки.

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В Сети разместили видео, на котором видно, что "народный мемориал" все разрастается и площадь уже укрывают тысячи цветов и лампадок.

Цветы на Площади Перемен в память о Романе Бондаренко

Люди продолжают приходить на площадь даже поздно вечером.

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Напомним, в Беларуси с новой силой вспыхнули массовые протесты, вызванные зверским избиением 31-летнего Романа Бондаренко переодетыми сотрудниками милиции. Сначала неизвестные избили молодого мужчину в центре Минска, затем продолжили истязания в РУВД, оттуда тот в крайне тяжелом состоянии попал в больницу скорой помощи, где и скончался.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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