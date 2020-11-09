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Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые

9 ноября, 04:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока исследования официально не подтверждены

Британские ученые в ходе исследований обнаружили, что нехватка витамина D в организме человека может стать причиной развития тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19

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Об этом сообщил руководитель исследовательской группы Гаррет Дэвис, передает британское издание Express.

Исследователи проанализировали "ежедневные глобальные отчеты о смертях и выздоровлении" от COVID-19 и выяснили, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения коронавируса.

Была обнаружена "поразительная корреляция между тяжестью COVID-19 и широтой" – в северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, регистрировались более тяжелые случаи коронавируса.

"Витамин D критически важен для иммунной функции. Когда уровень витамина D высок, врожденная иммунная система сильна", – утверждает Дэвис.

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Поэтому, хотя исследования еще официально не утверждены, руководитель исследовательской группы рекомендует принимать витамин D для профилактики заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания ученые иммунитет профилактика коронавирус COVID-19
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