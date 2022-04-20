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Власть в России перейдет от Путина к олигархам – прогноз Арестовича

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 апреля, 12:48
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Внештатный советник ОП рассказал, как могут развиваться события в России, когда не будет Путина
Власть от Путина перейдет к кандидатуре от олигархов
Власть от Путина перейдет к кандидатуре от олигархов / Фото: Коллаж: Сегодня

Место хозяина Кремля вскоре может занять тот, кого поставит олигархический клан России. Такое мнение высказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на своем Youtube-канале.

"Если Путина убрать, и уходит соответственно "коллективный Путин", а Шойгу уже не побеждает – это был сценарий в случае мирного перехода власти. Сейчас побеждает "коллективный олигарх", который больше всего на свете хочет в вернуться в мировую систему разделения труда и получать яхты, любовниц и дома в Дубае", – рассказал Арестович.

По его словам, они выдвинут кого-то, кто является компромиссной фигурой в результате дворцовых схваток и попытаются потом либерализовать Россию только в той части, которая позволит снять санкции.

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"Они могут изобразить парламентаризм, свободу прессы", – резюмировал он.

Российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин ранее заявлял, что если президент России Владимир Путин внезапно исчезнет или же умрет, ситуация в РФ кардинально не поменяется в один момент

Обнуление срока Путина

В июле 2020 года в России были внесены 206 поправок в Конституцию России, включая ту, которая предусматривает обнуление срока президентства Владимира Путина. После принятия этой поправки Путин сможет занимать самые высокие государственные посты до 2036 года.

До поправок президент России мог занимать этот пост не более двух сроков подряд. Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года.

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После первых двух президентских сроков в 2008 году правила обошли следующим образом: преемником Путина был объявлен Дмитрий Медведев. После выборов Медведев стал президентом, а Путин был назначен премьер-министром. На следующих выборах в 2012 году они снова поменялись ролями. При этом перед этими выборами срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. Соответственно, без поправок Владимир Путин имел право занимать пост президента не дольше, чем до 2024 года.

В одной из поправок 2020 года говорится, что ограничение президентского срока не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу этих поправок.

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