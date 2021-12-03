Военные Чехии будут охранять границу Польши от "мигрантов Лукашенко"

Чешские военнослужащие будут охранять границу Польши с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
Об этом пишет Ceske Noviny.
Подробности
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, наиболее вероятно, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопрос контингента.
Далее по теме
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.
Миграционный террор Лукашенко
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
- 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей и пообщался с мигрантами.
- После чего беженцы устроили бунт.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.