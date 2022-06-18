Война в Украине может быть затяжной. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Западные СМИ проанализировали ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Тупиковая ситуация на поле боя ставит США перед жестким выбором: либо продолжать помогать Украине поддерживать потенциально кровавый статус-кво с разрушительными глобальными последствиями, или прекратить поддержку и позволить Москве победить.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Американская газета The Washington Post пишет, что Соединенные Штаты и их союзники готовятся к длительному конфликту в Украине, заявили чиновники, поскольку администрация Байдена пытается оспорить победу России, усиливая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить дестабилизирующее влияние войны на голод в мире и глобальную экономику. Представители администрации Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля, поскольку разведка США предположила, что Путин готовится к вторжению.

РФ начала охоту за шпионами

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что россияне охотятся за шпионами на Украинской АЭС. Рабочие Запорожской станции увозят на допрос на предмет лояльности Украине. Некоторые не возвращаются.

Оккупанты начали массированную пропаганду

Газета The New York Times пишет, что россияне при невозможности справиться с украинскими войсками начали массированную пропаганду. Когда они избивают артиллерию города и города в Украине, россияне также бомбят их сообщениями, направленными на размывание доверия украинцев к своим военным и правительству.

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Россияне вывезли с "Азовстали" металл

Информагентство Bloomberg пишет, что украинский металлургический комбинат, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, обвинил Россию в вывозе металла из Мариуполя для перепродажи. Компания просит президента Владимира Зеленского ввести санкции против пиратов.