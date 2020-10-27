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Война за Нагорный Карабах: Иран готовит мирное предложение

27 октября, 23:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политики Ирана разрабатывают мирное соглашение для Ирана и Азербайджана

Для урегулирования конфликта, который возник в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, Иран готовит мирное предложение.

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Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает China.org.cn.

"Предложение Ирана о постоянном урегулировании конфликта будет вынесено на обсуждение сегодня или завтра", – сказал Зариф.

По его словам, предложение было разработано высокопоставленными официальными лицами страны.

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Ранее в МИД Ирана заявили, что заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи посетит Азербайджан, Россию, Армению и Турцию, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе.

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К слову, на фоне нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

Также мы писали о том, что обострение в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября, а уже через месяц Армения и Азербайджан при посредничестве США заключили перемирие.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Иран нагорный карабах
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