Война за Нагорный Карабах: Россия заявила о взятии под контроль еще двух сел

В зону вошли также территории сел Хцаберд и Хин Тахер

Российские миротворцы взяли под контроль два села в Гадрутском районе, которые оставались под армянским контролем после перемирия.

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Согласно обновленной карте зоны проведения миротворческой операции, опубликованной на сайте Минобороны РФ, в зону вошли также территории сел Хцаберд и Хин Тахер.

Накануне там произошли вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими ВС.

В Минобороны РФ сообщили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.

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Напомним, Армения заявила о возможной "деоккупации" освобожденного Нагорного Карабаха и возвращении армян в свои родные дома.

Также мы писали о том, что 12 декабря Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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