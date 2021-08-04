ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Что не так

Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз

ВОЗ просит богатые страны повременить с третьей вакцинацией / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждантретьей дозой от коронавируса, чтобы хотя бы начальный курс могли пройти жители бедных стран.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я понимаю, что все правительства занимаются защитой своих граждан от штамма "Дельта". Но мы не можем согласиться с тем, что страны, которые уже использовали большую часть мировых поставок вакцины, начинают использовать еще больше вакцин", – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

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Глава ВОЗ предложил богатым странам отложить вопрос о третьей дозе вакцинации как минимум до конца сентября.

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"На сегодняшний день во всем мире введено более 4 миллиардов доз вакцины. Более 80% отправились в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, хотя на их долю приходится менее половины населения мира", – резюмировал Тедрос Адханом Гебреисус.

Реакция США

В Вашингтоне с этим не согласились. Выступая на пресс-конференции секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что если США посчитают необходимым провести бустерную, третью дозу вакцины, то они это будут делать.

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"Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое", — прокомментировала Псаки призыв ВОЗ.

На сегодня вопрос о бустерной, третьей дозе вакцины рассматривается в США, Германии, Франции, Израиле и ряде других стран. Но пока окончательное решение о ее необходимости не принято.

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Напомним, что сейчас в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Также в Украине рассматривается вариант ввода запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

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