ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19. Що не так

ВООЗ просить багаті країни почекати з третім щепленням / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьої дозою від коронавируса , щоб хоча б початковий курс могли пройти жителі бідних країн.
Про це повідомляє агентство Reuters .
"Я розумію, що всі уряди займаються захистом своїх громадян від штаму "Дельта". Але ми не можемо погодитися з тим, що країни, які вже використали більшу частину світових поставок вакцини, починають використовувати ще більше вакцин", – сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.
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Глава ВООЗ запропонував багатим країнам відкласти питання про третю дозі вакцинації як мінімум до кінця вересня.
"На сьогоднішній день у всьому світі введено більше 4 мільярдів доз вакцини. Більше 80% вирушили в країни з високим і вище середнього рівнем доходів, хоча на їх частку припадає менше половини населення світу", – резюмував Тедрос Адханом Гебреісус.
Реакція США
У Вашингтоні з цим не погодилися. Виступаючи на прес-конференції секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила , якщо США вважатимуть за необхідне провести бустерну, третю дозу вакцини, то вони це будуть робити.
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"Ми вважаємо це неправильним вибором. Ми можемо робити і те, й інше ", – прокоментувала Дженніфер Псакі заклик ВООЗ.
На сьогодні питання про бустерну дозу вакцини розглядається в США, Німеччині, Франції, Ізраїлі та ряді інших країн. Але поки остаточне рішення про її необхідність не прийнято.
Нагадаємо, що зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі у віці від 18 років .
Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорту вакцинації від коронавирусу.
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