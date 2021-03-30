ВОЗ раскритиковала распределение вакцины от COVID: 76% доступных доз достались 10 странам

Глава ВОЗ считает, что странам мира не хватает солидарности

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 76 процентов доступных сегодня доз вакцин от коронавируса приходятся на 10 стран.

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Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает DW.

Гебреисус назвал такое распределение вакцины в мире неприемлемым, заявив, что глобальный кризис требует глобальных ответов.

"Глобальное решение начинается с солидарности", – заявил он.

В то же время глава ВОЗ не уточнил, о каких именно странах идет речь.

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Напомним, исследование Всемирной организации здоровья и китайских ученых показало, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна".

Мы твкже писали, что канцлер Австрии, которая настаивает на перераспределении вакцины от коронавируса в Европейском Союзе, опасается возникновения в ЕС "стран второго сорта".

Ранее Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить несправедливое распределение вакцины от коронавируса между государствами ЕС.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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