ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19

ВОЗ рекомендовал вакцинировать детей. / Фото: AFP

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Но в то же время они не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме.

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Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

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"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям в возрасте от 12 до 15 лет, относящимся к группе повышенного риска, эта вакцина может быть предложена наряду с другими приоритетными группами для вакцинации..Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", – говорится в заявлении.

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Ранее мы сообщали, что в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19.

Также напомним, в МИД рассказали, смогут ли путешествовать в ЕС привитые CoronaVac украинцы.

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