Русский
$ 27,27
32,6
  1. Світові новини
  2. Інші країни

ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від COVID-19

24 червня 2021 10:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

ВООЗ рекомендує включити дітей з хронічними захворюваннями в пріоритетні групи вакцинації

ВООЗ рекомендував вакцинувати дітей

ВООЗ рекомендував вакцинувати дітей / Фото: AFP

Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але в той же час вони не входять в групу з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.

Реклама

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ на сайті організації.

У ВООЗ зазначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 в Україні прискорюється. Дані за добу

"Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ (SAGE) прийшла до висновку, що вакцина Pfizer/BionTech підходить для використання людьми віком від 12 років і старше. Дітям віком від 12 до 15 років, які належать до групи підвищеного ризику, ця вакцина може бути запропонована поряд з іншими пріоритетними групами для вакцинації.. Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації по вакцинації дітей від COVID-19", – йдеться в заяві.

Не пропусти!
Швеція – воїни, які жертвують собою: тренер "Трьох корон" радий отримати відпочинок перед Україною
Янне Андерссон зі своєю командою
Реклама

Раніше ми повідомляли, що у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, в МЗС розповіли, чи зможуть подорожувати в ЄС щеплені CoronaVac українці.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в Женеві
Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в ЖеневіІнші країни
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в Туреччині
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в ТуреччиніІнші країни
Вакцини від цього немає. В ООН назвали наступну пандемію на Землі
Вакцини від цього немає. В ООН назвали наступну пандемію на ЗемліІнші країни
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender у Чорному морі
Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender у Чорному моріРосія
Протасевича несподівано вивели на брифінг МЗС Білорусі
Протасевича несподівано вивели на брифінг МЗС БілорусіІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти