ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від COVID-19

ВООЗ рекомендував вакцинувати дітей / Фото: AFP

Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але в той же час вони не входять в групу з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.

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Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ на сайті організації.

У ВООЗ зазначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

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"Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ (SAGE) прийшла до висновку, що вакцина Pfizer/BionTech підходить для використання людьми віком від 12 років і старше. Дітям віком від 12 до 15 років, які належать до групи підвищеного ризику, ця вакцина може бути запропонована поряд з іншими пріоритетними групами для вакцинації.. Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації по вакцинації дітей від COVID-19", – йдеться в заяві.

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Раніше ми повідомляли, що у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, в МЗС розповіли, чи зможуть подорожувати в ЄС щеплені CoronaVac українці.

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