"Все наши соседи – наши друзья": Тихановская за открытую границу с Украиной

Вчерашнее решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу с Польшей и Литвой, а также усилить границу с Украиной являются оторванными от реальности.

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Так решение главы государства оценила оппозиционерка и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, о чем 18 сентября сообщили в ее Telegram-канале "Пул Первой".



"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира", – сказала Тихановская.

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Она призвала сограждан не случать и не обращать внимание на то, что говорит Лукашенко, поскольку тот "потерял всякое доверие".

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"Все наши соседи – наши друзья. Все беларусы – один народ", – добавила Светлана Тихановская.

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Напомним, что накануне решение Лукашенко раскритиковал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, обвинив президента Беларуси в паранойе и напомнив, что украинцы желают белорусам лишь добра.

В свою очередь в Польше и Литве подтвердили, что пока что на границе с Беларусью никаких изменений не произошло.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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