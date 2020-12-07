Все ради вакцины: ВОЗ хочет заразить здоровых людей коронавирусом

Ученые задумали эксперимент, который может ускорить разработку лекарства от COVID-19

В рамках исследований эффективности вакцин от коронавируса Всемирная организация здравоохранения может провести эксперимент с заражением здоровых людей этой инфекцией.

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Об этом сообщает The Guardian.

Данный вопрос будет вынесен на обсуждение консультативной группы ВОЗ, заседание которой состоится 7 декабря. Однако ни представителей участников, ни общественных организаций на нем не будет.

В ВОЗ это объяснили тем, что данная встреча имеет характер технической консультации с научными экспертами, а подобные мероприятия обычно закрыты для публики. При этом в организации не исключили, что на последующие встречи могут допустить представителей общественности.

Журналисты отмечают, что исследования, включающие искусственное заражение участников могут дать результаты быстрее, чем полевые эксперименты, в рамках которых исследователи ждут, пока участники заразятся в реальном мире.

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Также этот метод применяется для сравнения нескольких вакцин-кандидатов, разработки методов лечения и сбора данных о непосредственных последствиях инфекции, что в противном случае было бы затруднительно.

Напомним, что по состоянию на утро 7 декабря в мире зафиксировано 67 млн случаев заражения COVID-19.

На этом фоне, в ВОЗ отметили, что сейчас на разных этапах разработки находятся около 150 вакцин-кандидатов, из которых четыре могут быть готовы для применения уже в ближайшее время.

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