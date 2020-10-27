Второй день забастовки в Беларуси. Протестуют вузы, Тихановская обратилась к белорусам

В Беларуси продолжается общенациональная забастовка против президента Александра Лукашенко – на второй день акции солидарности с протестующими прошли в школах страны.

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В частности, как сообщает портал TUT.by, поддержать бастующих педагогов пришли выпускники и родители учащихся в гимназиях Минска и Жодино.

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На акции солидарности вышли студенты колледжей в Минске, а также вузов – Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета, Белорусской государственной академии искусств, Белорусских государственных технологического, технического, экономического и медицинского университетов.

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"Им нужна наша колоссальная поддержка... Если мы поможем заводам бастовать, они помогут нам довести до конца начатое. Режим боится этой силы и реагирует на неё", – говорится в ее заявлении.

Тихановская подчеркнула, что солидарность белорусов приблизит достижение конечной цели – прекратить насилие над демонстрантами, освободить политзаключенных и провести новые президентские выборы.

Как уже сообщалось, оппозиция призвала к массовому экономическому бойкоту с соблюдением 6 правил, чтобы нанести максимальный экономический урон режиму и остановить насилие.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил участников протестов с террористами.