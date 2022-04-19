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Втянул Беларусь в войну. Лукашенко не может договариваться о мире в Украине – Тихановская

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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19 апреля, 15:09
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Участие в переговорах нужно Лукашенко только для того, чтобы удержаться в своем кресле
Светлана Тихановская убеждена, что Александр Лукашенко не может участвовать в переговорах о мире в Украине.
Светлана Тихановская убеждена, что Александр Лукашенко не может участвовать в переговорах о мире в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. В то же время в них не должно быть Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская рассказала в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале "Украина 24".

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По ее словам, Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.

"Ибо наша страна двумя диктаторами была втянута в войну. И в переговорах обязательно должен учитываться белорусский вопрос", – отметила Тихановская.

О Лукашенко она заявила, что это "человек, который продолжает пытать, убивать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире".

"Эти переговоры нужны Лукашенко, чтобы продолжить свое существование в своем дворце", – сказала Тихановская.

Белорусская оппозиция хочет присоединиться к переговорам

По мнению Тихановской, в переговорах должны участвовать истинные представители белорусского народа.

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"Поэтому наша команда уже в контакте с Офисом президента Зеленского. Без свободной Беларуси всегда будет опасность для Украины и Европы, поэтому о Беларуси нужно говорить с участием настоящих белорусов", – добавила Тихановская.

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