Втянул Беларусь в войну. Лукашенко не может договариваться о мире в Украине – Тихановская

Участие в переговорах нужно Лукашенко только для того, чтобы удержаться в своем кресле

Светлана Тихановская убеждена, что Александр Лукашенко не может участвовать в переговорах о мире в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. В то же время в них не должно быть Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская рассказала в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале "Украина 24".

Реклама

По ее словам, Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.

"Ибо наша страна двумя диктаторами была втянута в войну. И в переговорах обязательно должен учитываться белорусский вопрос", – отметила Тихановская.

О Лукашенко она заявила, что это "человек, который продолжает пытать, убивать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире".

"Эти переговоры нужны Лукашенко, чтобы продолжить свое существование в своем дворце", – сказала Тихановская.

Белорусская оппозиция хочет присоединиться к переговорам

По мнению Тихановской, в переговорах должны участвовать истинные представители белорусского народа.

Реклама

"Поэтому наша команда уже в контакте с Офисом президента Зеленского. Без свободной Беларуси всегда будет опасность для Украины и Европы, поэтому о Беларуси нужно говорить с участием настоящих белорусов", – добавила Тихановская.

Раньше мы писали: