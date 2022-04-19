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Втягнув Білорусь у війну. Лукашенко не може домовлятися про мир в Україні – Тихановська

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 квітня, 15:09
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Участь у переговорах потрібна Лукашенку лише для того, щоб втриматися у своєму кріслі
Світлана Тихановська переконана, що Олександр Лукашенко не може брати участі переговорах про мир в Україні.
Світлана Тихановська переконана, що Олександр Лукашенко не може брати участі переговорах про мир в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що її країна повинна брати участь у переговорах про відновлення миру в Україні. Водночас у них не повинно бути Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська розповіла в інтерв’ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouТube-каналі "Україна 24".

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За її словами, Білорусь має бути учасником перемовного процесу, бо з її території летять ракети по Україні.

"Бо наша країна двома диктаторами була втягнута у війну. І в перемовинах обов'язково має враховуватися білоруське питання", – зазначила Тихановська.

Про Лукашенка вона заявила, що це "людина, яка продовжує катувати, вбивати білорусів, не здатна брати участь у переговорах про мир".

"Ці переговори потрібні Лукашенку, щоб продовжити своє існування у своєму палаці", – сказала Тихановська.

Білоруська опозиція хоче долучитися до переговорів

На думку Тихановської, у перемовинах мають брати участь істинні представники білоруського народу.

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"Тому наша команда вже в контакті з Офісом президента Зеленського. Без вільної Білорусі завжди буде небезпека для України і для Європи, тому про Білорусь треба говорити за участі справжніх білорусів", – додала Тихановська.

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