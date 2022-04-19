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Лукашенко хотів разом із Путіним захопити Київ за три дні – Тихановська

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 квітня, 14:37
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Режим білоруського президента став колаборантом у війні Росії проти України
Олександр Лукашенко планував разом із Володимиром Путіним захоплювати Київ.
Олександр Лукашенко планував разом із Володимиром Путіним захоплювати Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Лукашенко змінив риторику після того, як Володимир Путін не зміг захопити Київ за 3 дні. Однак спочатку Лукашенко переконував, що вони зможуть взяти столицю України разом.

Про це білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла в інтерв’ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Вона наголосила на тому, що Лукашенко є колаборантом. І нині білоруси боряться не тільки проти війни, а й проти режиму.

"Це така подвійна окупація в нас в країні", – сказала Тихановська.

Водночас, вона підкреслила, що риторика самопроголошеного президента Балорусі змінилася.

"Він спочатку казав, що ось ми із Путіним за 3-4 дні візьмемо Київ, а коли стало зрозуміло, що бліцкриг не вдався й українці відчайдушно борються за свою землю, він якось змінив думку. Він зараз намагається напевно всидіти на двох стільцях: бути корисним Росії, Кремлю, але водночас бути людиною із якою треба спілкуватися. Треба чітко розуміти, що режим Лукашенка став колаборантом у цій війні і він має понести таку ж відповідальність, яку несе Кремль за вторгнення в Україну", – сказала Тихановська.

Вона додала, що Лукашенко також має бути представлений міжнародному суду, і зараз ведеться робота в цьому напрямку.

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Санкції проти Лукашенка

Тихановська зазначила, що режим самопроголошеного білоруського лідера потрапив під дуже вагомі Західні санкції.

"За півтора роки нашої боротьби проти режиму Лукашенка були вже введені доволі серйозні санкції. Зараз вони більш цілеспрямовані і економіка вже очевидно від цих санкцій страждає", – додала Тихановська.

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