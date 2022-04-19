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Тихановська пояснила, чому Білорусь не ввела свої війська в Україну

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 квітня, 14:05
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Наразі ймовірність наступу білоруських військ значно зменшилася
Світлана Тихановська пояснила, чому білоруська армія не зайшла до України
Світлана Тихановська пояснила, чому білоруська армія не зайшла до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь не стала надійним тилом для російських окупантів і не ввела свої війська на територію України за рахунок розповсюдження правдивої інформації про війну серед солдатів.

Про це білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла в інтерв’ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Вона зазначила, що ситуація щодо ймовірності введення білоруських військ змінилася, коли РФ вивела свої сили у великій кількості з території Білорусі.

"Військова техніка виводиться, перекидається у іншому напрямку, ризик того, що білоруські війська увійдуть на територію України зменшується. Ми розуміємо, що Білорусь не стала надійним тилом для російських військ. І протягом цього часу в Білорусі діяли партизани, кіберпартизани, антивоєнний рух збільшувався. Мені здається, нам, білорусам, вдалося не допустити введення білоруських військ в Україну за рахунок інформування солдатів про те, що відбувається, розповсюдження правдивої інформації про настрої в армії, за допомогою тиску матерів на командирів", – пояснила Тихановська.

Білоруси проти війни

Лідерка білоруської опозиції розповіла, що в країні проводилися соціологічні опитування і 85% білорусів заявляли, що проти участі Білорусі у війні.

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"Ми працюємо над тим щоб повалити режим Лукашенка в нашій країні. На це впливає багато чого. Результат війни в Україні на це теж дуже сильно вплине, бо ми розуміємо, що коли Україна переможе в цій війні, нам буде набагато легше повалити режим Лукашенка, бо його слабкість буде очевидна в цей момент. Поразки російської армії означає поразку Кремля і, відповідно, поразку Лукашенка", – додала Тихановська.

Крім того, вона нагадала, що уже сотні білорусів виїхали в Україну, щоб підтримувати, допомагати українським військам боротися проти російських окупантів.

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