Росія розробила план військового вторгнення у Білорусь: оприлюднені секретні документи

Російська армія готувалася до окупації сусідньої країни ще 2020 року

Кремль розробив план окупації Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська розвідка отримала секретні документи, які свідчать, що армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року.

Про це повідомило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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Повідомляється, що документи свідчать про підготовку 1-ї танкової армії РФ до вторгнення та захоплення території Білорусі.

"Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів. Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії "в Європейському континентальному районі у регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході". Одним із доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда до задуму на перегрупування з'єднань та військових частин 1-ї танкової армії у район виконання завдання", – йдеться в повідомленні.

Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони Росія планувала вторгнення до Білорусі – секретні документи / Фото: Головне управління розвідки Міноборони 1 /13

Українська розвідка звернулася до армії Білорусі

Головне управління розвідки Міноборони України закликало білоруських військових не брати участь в агресії РФ. У розвідці також зазначили, що мають повну інформацію про всіх білоруських військовослужбовців.

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