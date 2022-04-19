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Россия разработала план военного вторжения в Беларусь: опубликованы секретные документы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 13:27
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Российская армия готовилась к оккупации соседней страны еще в 2020 году
Кремль разработал план оккупации Беларуси
Кремль разработал план оккупации Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка получила секретные документы, свидетельствующие о том, что армия России планировала военное вторжение в Беларусь после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Сообщается, что документы свидетельствуют о подготовке 1-й танковой армии РФ к вторжению и захвату территории Беларуси.

"После фальсификаций президентских выборов в Беларуси ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом избегания втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе". Одним из доказательств подготовки РФ к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задания", – говорится в сообщении.

Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы | Фото: Главное управление разведки Минобороны
Россия планировала вторжение в Беларусь – секретные документы / Фото: Главное управление разведки Минобороны
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Украинская разведка обратилась к армии Беларуси

Главное управление разведки Минобороны Украины призвало белорусских военных не участвовать в агрессии РФ. В разведке также отметили, что у них есть полная информация обо всех белорусских военнослужащих.

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"Украина никогда не была и не будет враждебной в отношении белорусского народа. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Беларуси. В то же время военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны", – говорится в заявлении ГУР.

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