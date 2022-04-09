Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Лукашенко звернувся до Путіна із труни Жириновського. Нові меми про президента Білорусі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 19:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Промова самопроголошеного глави Білорусі продовжує ставати темою жартів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі продовжують з'являтися меми про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його промова про те, що Україна нібито готувала напад на Білорусь, продовжує надихати користувачів на нові жарти.

Так, з'явилося відео, де президент РФ Володимир Путін стоїть на похороні біля труни Володимира Жириновського, а звідти починає мовити Лукашенко.

Реклама

Реклама

Що заявляв Лукашенко

Нашуміла промова самопроголошеного президента Білорусі з'явилася 11 березня після переговорів лідерів Росії та Білорусії. На зустрічі Лукашенко заявив, що якби "спецоперація" не розпочалася 24 лютого, то українська сторона нібито першою напала б на сусідів. Лукашенко пообіцяв надати докази, показавши якусь карту.

"Я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях — чотири позиції, я зараз покажу карту, я приніс — вони б атакували наші війська... Не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали", – сказав він.

Також Лукашенко заявляв, що провів на території України спеціальну операцію "з визволення білорусів", яку не помітили навіть військове керівництво та спецслужби країни.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19100
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артилерія 335
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти