Тихановская объяснила, почему Беларусь не ввела свои войска в Украину

Беларусь не стала надежным тылом для российских оккупантов и не ввела свои войска на территорию Украины за счет распространение правдивой информации о войне среди солдат.
Об этом белорусская оппозиционер Светлана Тихановская рассказала в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".
Она отметила, что ситуация с вероятностью введения белорусских войск изменилась, когда РФ вывела свои силы в большом количестве с территории Беларуси.
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"Военная техника выводится, перебрасывается на второе направление, риск того, что белорусские войска войдут на территорию Украины уменьшается. Мы понимаем, что Беларусь не стала надежным тылом для российских войск. И в течение этого времени в белорусе действовали партизаны, кибер-партизаны, антивоенный движение увеличивалось. Мне кажется нам, белорусам, удалось не допустить введения белорусских войск в Украину за счет информирования солдат о происходящем, распространение правдивой информации о настроениях в армии, посредством давления матерей на командиров", – объяснила Тихановская.
Белорусы против войны
Лидер белорусской оппозиции рассказала, что в стране проводились социологические опросы и 85% белорусов заявляли, что против участия Беларуси в войне.
"Мы работаем над тем, чтобы свергнуть режим Лукашенко в нашей стране. На это влияет многое. Результат войны в Украине на это тоже очень сильно повлияет, потому что мы понимаем, что когда Украина победит в этой войне, нам будет гораздо легче свергнуть режим Лукашенко, потому что его слабость будет очевидна в этот момент. Поражение российской армии означает поражение Кремля и, соответственно, поражение Лукашенко", – добавила Тихановская.
Кроме того, она напомнила, что уже сотни белорусов уехали в Украину, чтобы поддерживать, помогать украинским войскам бороться с российскими оккупантами.
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