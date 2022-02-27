Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни

Лідерка опозиції просить виходити на вулиці 28 лютого

Тихановська звернулась до Білорусів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів завтра, 28 лютого, о 18:00 виходити на акції протестів на привокзальних площах міст.

Про це у Telegram написав нардеп Олексій Гончаренко.

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"Білоруси, ми знаємо, що ви ніколи не хотіли війни з Україною! Ми справжні брати! Підтримайте нас, виходьте на майдани, виходьте на вулиці!" — написав Гончаренко, підтримавши заклик Тихановської.

Не перше звернення Тихановської

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у зверненні до українців заявила, що Білорусь залишається другом для України.

"Мені дуже шкода, що Білорусь зробили для України джерелом загрози. Винна в цьому одна людина, яка відмовилася піти, влаштувала масовий терор, чистки та репресії у сталінському дусі. Тисячі людей кинуто до в'язниць, багато хто скований страхом. І можливо, саме тому ви не чуєте голосів на підтримку України, але повірте, таких голосів дуже багато, вони є серед незалежних журналістів і блогерів, прихильників змін і людей, які взагалі не залучаються до політики. Потрібен зовнішній ворог, і цим ворогом він вибрав Україну – можливо, навіть не за своїм бажанням", – сказала вона.

За словами Тихановської, прості білоруси розуміють, що жодної загрози з боку України немає.

"Образи в бік українського посла, провокація з дроном, постійна антиукраїнська риторика... Загроза походить від режиму. А тепер ще від величезного скупчення російських військ, які перебувають на білоруській території. Ми добиватимемося, щоб російські війська залишили Білорусь. Ми розуміємо, що сам факт проведення навчань у цей час – це недружній крок до України. Наші волонтери збирають по крихтах інформацію про переміщення техніки та солдатів. Ми робитимемо все можливе, щоб вторгнення з боку Білорусі не сталося", – сказала вона.

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