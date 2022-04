Шпагат між Брюсселем та Москвою. Чи врятує Лукашенка його звіряче чуття на особисту загрозу

Кремль почав мститися за знищений крейсер "Москва". Рано вранці 16 квітня Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні.

Під обстріл потрапили Львівська область, Київ, Харків та Дніпропетровська область. У цій атаці брали участь не лише кораблі агресора у Чорному морі, а і його бойова авіація, що базується у Білорусі.

Сайт Сьогодні розповідає, як президент Лукашенко допомагає Росії знищувати українців та водночас шукає можливості дистанціюватися від військових злочинів Путіна.

Олександр Лукашенко відкрито підтримав вторгнення Росії в Україну і не лише влипнув в історію, а й став героєм мемів. Його фраза "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. Чотири позиції, я зараз покажу карту, я приніс..." продовжує рвати Мережу.

По суті Білорусь зараз стала одним великим військовим табором Росії. Москва перекинула сюди бойові частини, піхоту, авіацію, ракетні підрозділи та війська забезпечення.

Сьогоднішній удар по Львівщині завдали літаки Су-35 , що злетіли з аеродрому Барановичі. Наші військові іронічно "подякували" владі Білорусі за сприяння агресору

Про активність агресора на чужій території можна судити за щоденними зведеннями, які розповсюджує опозиційний Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Виступаючи зі своєю знаменитою промовою на підтримку російського вторгнення, Олександр Лукашенко розраховував на солідні бонуси. Не лише він, а й багато політиків Заходу відводили Україні 2-3 дні до повної капітуляції після початку вторгнення. Але сьогодні йде вже 52-й день війни, Росія втратила понад 20 000 солдатів , а крейсер "Москва" лежить на дні Чорного моря…

Цього не очікував ніхто, і дорікати Лукашенку за відсутність політичної далекоглядності не можна. Є речі, які прорахувати неможливо.

Одним із перших надзвичайну спритність Лукашенка оцінив ще в середині 90-х покійний Борис Нємцов, який брав участь у закритих переговорах Єльцина та Лукашенко з інтеграції двох країн.

На одному із заходів не для широкої публіки, на якому був присутній і автор цих рядків, Борис Нємцов заявив, що Лукашенко просто водить усіх за носа, але примудряється добиватися свого.

"Він вимагає від нас одного, іншого, якихось неможливих речей… При цьому сам не виконує домовленостей, і це якось сходить йому з рук. Але підписувати документи на його умовах ми теж не збираємося", – пояснив політик, який тоді був у фаворі у президента Єльцина.

У людини, яка утримує владу ось уже 28 років, повинні бути якості, що допомагають йому досягати цілей. Одне з них – "звіряче чуття" на будь-які загрози.

Першим таку характеристику президенту Білорусі видав кремлівський політолог Андрій Суздальцев після переговорів Путіна та Лукашенка у Сочі 2020 року.

"Лукашенко, він відчуває, якщо щось не те відбувається. Чуття у нього звіряче", – так експерт прокоментував підсумок переговорів щодо нафти.

Особисті стосунки двох диктаторів також не зразок дружби. Той самий Нємцов неодноразово заявляв, що "Путін ненавидить Лукашенка". Якщо згадати, як президент Білорусі висловлювався про політику Кремля, то стане зрозумілим, що Лукашенко платить Путіну тією ж монетою. Як це зазвичай і водиться між заклятими друзями.

"Без будь-яких підстав Росія записала себе у провідні центри сили у світі... На хрена кому потрібен такий союз... Імперський стиль у тому і полягає, щоб підім'яти і придушити...", – ці цитати Лукашенка кажуть самі за себе.

Фільм NEXTA про реальні взаємини двох тиранів

Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко перебуває під особистими санкціями Заходу (його перемогу на виборах 2020 року не визнали ЄС, Україна та США) бути в тандемі з Путіним, найтоксичнішою людиною сучасності, навіть йому занадто.

Тому Лукашенко знову намагається "продати" Заходу свою прикладну корисність. Офіційний Мінськ почав зондувати тему примирення із Заходом та своєї участі у майбутніх мирних переговорах щодо України .

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей написав офіційний лист до ЄС, витриманий надзвичайно в теплих тонах. Копію листа оприлюднив у своєму Twitter Рікард Йозвяк, європейський оглядач Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

quite a letter from the foreign ministr of #Belarus до деяких країнв ЄС збирається за "witch hunt" проти Bielarus, а новий "ice age" & "Berlin wall" в EU-Belarus відношення & rejection , що Bielorus "somehow being involved in the hostilities in #Ukraine ". #Russia pic.twitter.com/L40cx8efIF