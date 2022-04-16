Російська пропаганда "забуксувала" через знищення крейсера "Москва". Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Основною темою випусків іноземної преси стала ліквідація українськими військовими російського судна "Москва"

Москва не очікувала, що лишиться свого легендарного крейсера / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розпочався другий етап війни з російськими окупантами. Великобританія надішле інструкторів спецназу SAS для відновлення підготовки наших військових. Через ліквідацію легендарного крейсера "Москва" керівництво Кремля вже не може продовжувати зомбувати. Затоплення судна вже викликало лише глузування серед користувачів соцмереж.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де основною темою стало воєнне вторгнення Росії до України.

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Перемога школяра з Маріуполя у матчі "Шахтар" – "Лехія"

Daily Mail опублікувала репортаж з благодійного матчу "Шахтар" Донецьк – "Лехія" Гданськ, на якому 12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол . На цей матч гравці "Шахтаря" Ріната Ахметова вийшли у футболках із назвами міст-героїв України. Благодійний матч покликаний допомогти Збройним силам України у війні проти російських загарбників.

ЗСУ продемонстрували свою міць

The Washington Post , пише, що удар ракетами "Нептун" по крейсеру "Москва" демонструє силу зброї українського походження. Удар по "Москві" ознаменував значний прогрес для України — не лише для військових зусиль, а й для власної військової промисловості, навіть якщо вона покладається на зброю, подаровану західними союзниками.

В Україну повертаються іноземні військові інструктори

The Times повідомила Великобританія повернула в Україну військових інструкторів спецназу SAS, щоб відновили підготовку українських військ у Києві та його околицях. Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці та її околицях, повідомили, що вони пройшли військову підготовку у британських спецпідрозділах, одну минулого тижня, а іншу тиждень тому.

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Затоплення крейсера у Чорному морі

The Wall Street Journal пише , Що російський ракетний крейсер "Москва", затоплений ЗСУ, є найбільшим по тоннажу потопленим під час військових кораблів з часів легендарного японського лінкора "Ямамото" у Другій світовій війні.

Російська пропаганда про Україну розсипається на частини

Der Spiegel пише , що російська пропаганда починає буксувати через затонулу "Москву". У Кремлі підтвердили, що флагман Чорноморського флоту "Москва" затонув, але офіційно заявленим причинам не вірить навіть путінське державне телебачення. Загибель флагмана Чорноморського флоту викликала насмішки у соцмережах. Численні користувачі публікували натяки на українські тягачі, які останніми тижнями неодноразово буксирували російські танки.