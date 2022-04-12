Дуже хоче грошей і збудувати культ СРСР на крові. Лукашенко приголомшив цинічною заявою про Бучу

Депутат Олексій Гончаренко заявив, що самопроголошений президент дуже хоче грошей

Самопроголошений президент сказав, чим може "допомогти" Білорусь / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним назвав різанину в Бучі "психологічною спецоперацією англійців".

Відео опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко

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"Можемо допомогти"

"Ми (з Путіним. – Ред.) сьогодні обговорювали "їхню спецоперацію" – психологічну спецоперацію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси, паролі, явки, номери автомобілів, їхні марки, які приїхали до Бучі і це робили, – ФСБ Росії може подати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо в цьому плані допомогти", – заявив Лукашенко.

На його думку, якби Росія хоч трохи запізнилася зі своєю "військовою операцією", то по її території "готувалися завдати – як вони вважали – нищівного удару по сусідніх областях".

"Хоче грошей"

"Лукашенко дуже хоче грошей. Так сильно хоче, що готовий будь-яку путінську маячню при всіх озвучити. Тільки б спрацювало. Тепер у нього Буча – "психологічна операція" британців. Не російські варвари, у нього тільки британці і все. Лягає в старий сюжет, де окупанти самі Донбас бомбять і нас звинувачують", – написав Гончаренко.

За словами депутата, самопроголошений президент Білорусі мав шанс "відбігти" від Володимира Путіна на безпечну відстань:

"Зараз час такий, що Захід багато пробачить за своєчасне прозріння. Але цей не зміг. Йому комфортніше будувати карго-культ СРСР на крові. Значить, і на лаві підсудних (або біля стінки) Лукашенко витиме поруч зі своїм кремлівським товаришем. І разом вони викопають собі землянку-мавзолей, щоби потім там і залишитися".

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Реакція на слова Лукашенка

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко заявив у Telegram, що Лукашенко намагається "мотивувати своє воїнство":

"Цинічні покидьки, які тримають все населення своїх раболепних країн за ідіотів. Лукашенко назвав розстріли в Бучі "спецоперацією англійців". Зрозуміло, що він пробує мотивувати своє воїнство, яке відмовилось брати участь у вторгненні, приєднатися до росіян. Кончений фюрер злочинної недокраїни".

Також журналіст опублікував фото з Бучі:

Фото – t.me/Tsaplienko. Фото – t.me/Tsaplienko. Фото – t.me/Tsaplienko. Фото – t.me/Tsaplienko. Фото – t.me/Tsaplienko. 1 /5

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У Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" також відреагували на слова Олександра Лукашенка:

"Чекаємо нові меми про "адреси, паролі, явки".

Нагадаємо, 7 квітня Олександр Лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію "щодо звільнення білорусів", яку не помітили навіть військове керівництво та спецслужби Республіки.

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