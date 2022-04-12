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Очень хочет денег и построить культ СССР на крови. Лукашенко ошарашил циничным заявлением о Буче

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 17:04
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Депутат Алексей Гончаренко заявил, что самопровозглашенный президент очень хочет денег
Самопровозглашенный президент сказал, чем может "помочь" Беларусь
Самопровозглашенный президент сказал, чем может "помочь" Беларусь / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал резню в Буче "психологической спецоперацией англичан".

Видео опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Можем помочь"

"Мы (с Путиным. – Ред.) сегодня обсуждали "их спецоперацию" – психологическую спецоперацию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, их марки, которые приехали в Бучу и это делали, – ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь", – заявил Лукашенко.

По его мнению, если бы Россия хотя бы немного запоздала со своей "военной операцией", то по ее территории "готовились нанести – как они считали – сокрушительный удар по соседним областям".

"Хочет денег"

"Лукашенко очень хочет денег. Так сильно хочет, что готов любой путинский бред при всех озвучить. Только бы сработало. Теперь у него Буча – "психологическая операция" британцев. Не российские варвары, у него только британцы и все. Ложится в старый сюжет, где оккупанты сами Донбасс бомбят и нас обвиняют", – написал Гончаренко.

По словам депутата, у самопровозглашенного президента Беларуси был шанс "отбежать" от Владимира Путина на безопасное расстояние:

"Сейчас время такое, что Запад многое простит за своевременное прозрение. Но этот не смог. Ему комфортнее строить карго-культ СССР на крови. Значит, и на скамье подсудимых (или у стенки) Лукашенко будет выть рядом со своим кремлевским товарищем. И вместе они выкопают себе землянку-мавзолей, чтобы потом там и остаться".

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Реакция на слова Лукашенко

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил в Telegram, что Лукашенко пытается "мотивировать свое воинство":

"Цинические подонки, которые держат все население своих раболепных стран за идиотов. Лукашенко назвал расстрелы в Буче "спецоперацией англичан". Понятно, что он пытается мотивировать свое воинство, отказавшееся участвовать во вторжении, присоединиться к россиянам. Конченный фюрер преступной недостраны".

Также журналист опубликовал фото из Бучи:

Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
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В Telegram-канале "Оперативный ВСУ" также отреагировали на слова Александра Лукашенко:

"Ждем новые мемы об "адресах, паролях, явках".

Напомним, 7 апреля Александр Лукашенко заявил, что провел на территории Украины специальную операцию "по освобождению белорусов", которую не заметили даже военное руководство и спецслужбы Республики.

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Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
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