Выборы президента Молдовы: Додон и Санду выходят во второй тур

На выборах президента в Молдове никто из кандидатов не набирает достаточно голосов для победы в первом туре.
Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки более 90% протоколов с избирательных участков.
Согласно им, нынешний президент Игорь Додон и его соперница – бывший премьер-министр, представительница партии "Действие и солидарность" идут практически нога в ногу. У Санду пока 32,71% голосов, а Додон опережает ее менее, чем на 3% – у него 35,49%.
Остальные кандидаты в президенты значительно отстают от лидеров гонки.
По данным избиркома, явка на выборы составила около 43%.
Напомним, в Молдове сегодня прошло голосование за нового главу государства, жители страны выбирали между восемью кандидатами: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванова, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.
Нынешний глава государства Игорь Додон в Украине имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме.
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