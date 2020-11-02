Выборы президента Молдовы: Додон и Санду выходят во второй тур

На выборах президента в Молдове никто из кандидатов не набирает достаточно голосов для победы в первом туре.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки более 90% протоколов с избирательных участков.

Согласно им, нынешний президент Игорь Додон и его соперница – бывший премьер-министр, представительница партии "Действие и солидарность" идут практически нога в ногу. У Санду пока 32,71% голосов, а Додон опережает ее менее, чем на 3% – у него 35,49%.

Остальные кандидаты в президенты значительно отстают от лидеров гонки.

По данным избиркома, явка на выборы составила около 43%.

В тренде Силовики в Минске признали использование оружия против протестующих

Реклама

Напомним, в Молдове сегодня прошло голосование за нового главу государства, жители страны выбирали между восемью кандидатами: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванова, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.

Нынешний глава государства Игорь Додон в Украине имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама