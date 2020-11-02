Українська
$ 28,45
33,25
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Выборы президента Молдовы: Додон и Санду выходят во второй тур

2 ноября, 00:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Второй тур состоится 15 ноября

На выборах президента в Молдове никто из кандидатов не набирает достаточно голосов для победы в первом туре.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки более 90% протоколов с избирательных участков.

Согласно им, нынешний президент Игорь Додон и его соперница – бывший премьер-министр, представительница партии "Действие и солидарность" идут практически нога в ногу. У Санду пока 32,71% голосов, а Додон опережает ее менее, чем на 3% – у него 35,49%.

Остальные кандидаты в президенты значительно отстают от лидеров гонки.

По данным избиркома, явка на выборы составила около 43%.

В тренде
Силовики в Минске признали использование оружия против протестующих
Реклама

Напомним, в Молдове сегодня прошло голосование за нового главу государства, жители страны выбирали между восемью кандидатами: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванова, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.

Нынешний глава государства Игорь Додон в Украине имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы президент Молдова выборы президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу КарабахаДругие страны
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять