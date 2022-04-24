Взрыв на нефтезаводе в Нигерии: более ста погибших

Вся территория завода усеяна телами погибших

Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 24 апреля, результате взрыва на кустарном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии, погибли больше ста человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

Реклама

Подробности

"На незаконном перерабатывающем объекте произошел пожар, в результате которого сгорели более ста человек", – сказал Гудлак Опиа, комиссар по вопросам топливных ресурсов нигерийского штата Имо, где произошла трагедия.

По его словам, вся территория завода усеяна телами погибших. Оператор незаконного предприятия объявлен в розыск.

Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы и кустарными методами перерабатывают нефть в горючее. На территории Нигерии действуют много таких заводов.

Реклама

Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтезавод, начался пожар

Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал он.

Российские войска продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска, жителей власти призывают оставаться в укрытиях.

Реклама

Ранее мы писали: