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Взрыв на нефтезаводе в Нигерии: более ста погибших

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24 апреля, 04:46
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Вся территория завода усеяна телами погибших
Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы. Коллаж "Сегодня"
Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 24 апреля, результате взрыва на кустарном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии, погибли больше ста человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

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"На незаконном перерабатывающем объекте произошел пожар, в результате которого сгорели более ста человек", – сказал Гудлак Опиа, комиссар по вопросам топливных ресурсов нигерийского штата Имо, где произошла трагедия.

По его словам, вся территория завода усеяна телами погибших. Оператор незаконного предприятия объявлен в розыск.

Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы и кустарными методами перерабатывают нефть в горючее. На территории Нигерии действуют много таких заводов.

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Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтезавод, начался пожар

Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал он.

Российские войска продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска, жителей власти призывают оставаться в укрытиях.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

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