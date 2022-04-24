Вибух на нафтозаводі в Нігерії: понад сто загиблих

Уся територія заводу засіяна тілами загиблих

Подібні нафтопереробні підприємства незаконно врізаються у трубопроводи. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 24 квітня, внаслідок вибуху на кустарному нафтопереробному заводі на півдні Нігерії, загинуло понад сто людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

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"На незаконному переробному об'єкті сталася пожежа, внаслідок якої згоріло понад сто людей", – сказав Гудлак Опіа, комісар з питань паливних ресурсів нігерійського штату Імо, де сталася трагедія.

За його словами, вся територія заводу засіяна тілами загиблих. Оператора незаконного підприємства оголошено в розшук.

Подібні нафтопереробні підприємства незаконно врізаються в трубопроводи та кустарними методами переробляють нафту на пальне. На території Нігерії діє багато таких заводів.

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Окупанти обстріляли Лисичанський нафтозавод, почалася пожежа

Російські військові обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Ще вранці орки влупили по нафтовому підприємству, піднялася пожежа в 5000 кв.м., гасіння триває й зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять у нього систематично, щоб виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", – Написав він.

Російські війська продовжують накривати житлові квартали Лисичанська, мешканців влади закликають залишатися в укриттях.

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