Яценюк в День воли: Свободный, великий и достойный белорусский народ победит

В этот день в 1918 году было провозглашено Белорусское национальное государство

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк поздравил белорусский народ с Днем свободы.

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Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в этот день в 1918 году было провозглашено Белорусское национальное государство.

Яценюк подчеркнул, что Украина восторгается белорусским народом: "Вы боретесь за свободу вопреки тому, что кажется беспросветным и безнадежным".

"Это означает, что свободный, великий и достойный белорусский народ победит. Береги себя, белорус. Слава тебе, белорус", – написал он.

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Напомним, ранее Яценюк сравнивал протесты в Беларуси с событиями Революции достоинства в Украине и заявил, что в случае применения оружия против мирных митингующих режим Лукашенко обречен.

Он также предупреждал: "Защищая Беларусь, мы защищаем Украину. Это предмет национальной безопасности для украинского государства – если Беларусь попадет полностью под влияние России и Путин введет танки".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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