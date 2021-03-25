Яценюк у День волі: Вільний, великий і гідний білоруський народ переможе

Цього дня у 1918 році було проголошено Білоруську національну державу

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк привітав білоруський народ із Днем волі.

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Про це український політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що цього дня у 1918 році було проголошено Білоруську національну державу.

Яценюк наголосив, що Україна захоплюється білоруським народом: "Ви боретеся за свободу всупереч тому, що здається безпросвітним і приреченим".

"Це означає, що вільний, великий і гідний білоруський народ переможе. Бережи себе, білорусе. Слава тобі, білорусе", – написав він.

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Нагадаємо, раніше Яценюк порівнював протести в Білорусі з подіями Революції гідності в Україні і заявив, що у разі застосування зброї проти мирних мітингувальників режим Лукашенка приречений.

Він також попереджав: "Захищаючи Білорусь, ми захищаємо Україну. Це предмет національної безпеки для української держави – якщо Білорусь потрапить повністю під вплив Росії і Путін введе танки".

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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