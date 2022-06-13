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Ядерный арсенал увеличится в мире впервые с холодной войны – SIPRI

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 июня, 09:23
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В ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки между мировыми государствами
Угроза применения ядерного оружия является самой большой за последние десятилетия.
Угроза применения ядерного оружия является самой большой за последние десятилетия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе сообщил, что глобальный ядерный арсенал увеличится впервые со времен холодной войны.

Об этом пишут Reuters и Deutsche Welle.

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Тревожная ситуация

Как отмечается, риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия. При этом вторжение России в Украину и поддержка Киева Западом усилили напряженность между девятью ядерными государствами мира.

Хотя количество ядерного оружия немного сократилось в период с января 2021 года по январь 2022 года, в SIPRI заявили, что, если ядерные державы не предпримут немедленных действий, глобальные запасы боеголовок вскоре могут начать расти впервые за десятилетия.

"Все государства, обладающие ядерным оружием (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея – ред.), наращивают или модернизируют свои арсеналы. Большинство из них ужесточает ядерную риторику и роль ядерного оружия в своих военных стратегиях", – сообщил директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван.

У России самый большой в мире ядерный арсенал, состоящий из 5977 боеголовок, что примерно на 550 больше, чем у США. Две страны владеют более чем 90% мировых боеголовок, хотя SIPRI заявила, что Китай находится в "процессе расширения", имея примерно 300 новых ракетных шахт.

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SIPRI заявила, что глобальное количество ядерных боеголовок сократилось до 12 705 в январе 2022 года с 13 080 в январе 2021 года. Приблизительно 3732 боеголовки были развернуты с ракетами и самолетами, а около 2000 – почти все принадлежащие России или США – находились в состоянии высокой готовности.

"Отношения между великими державами мира еще больше ухудшились в то время, когда человечество и планета сталкиваются с целым рядом глубоких и неотложных общих проблем, которые можно решить только путем международного сотрудничества", – заявил председатель правления SIPRI и бывший премьер-министр Швеции Стефан Лофвен.

В докладе также отмечается, как пишет Deutsche Welle, что в ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений.

"Имеются четкие признаки того, что уменьшение ядерных арсеналов, имевшее место после окончания холодной войны, завершилось", – сказал ведущий эксперт SIPRI по ядерному оружию Ханс Кристенсен.

При этом эксперты из Стокгольмского института оговариваются, что среди специалистов нет единства по поводу того, что же относить к тактическим ядерным вооружениям. В целом, российские нестратегические ядерные силы, по их мнению, имеют целью нивелировать слабость конвенциональной части вооружений армии РФ – и выровнять ядерный паритет РФ с США.

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Инфографика DW.
Инфографика DW.

Другие страны

О расширении ядерного арсенала сообщила Великобритания. Ранее Лондон критиковал Россию и Китай за нежелание публиковать полную статистику об их ядерных программах, однако DW пишет, что теперь Великобритания сама заявила, что засекретит данные о собственных атомных вооружениях.

При этом Франция в прошлом году объявила о старте разработки подводных лодок нового, третьего поколения с ядерным оружием на борту. Различные программы модернизации реализуют также Индия, Пакистан и Израиль – причем израильская сторона официально не подтверждает, но и не опровергает наличие у себя ядерного оружия.

Как отмечается, Северная Корея за минувший год ставила ядерное вооружение в центр собственной доктрины национальной безопасности. За последние 12 месяцев страна не проводила ядерные испытания, однако в SIPRI оценивают ядерный потенциал страны приблизительно в 20 боеголовок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия открыто угрожает нанести удар и превратить столицу Европы в ядерный пепел. Это происходит, по его словам, потому, что в Кремле есть чувство безнаказанности – особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину. Также президент США Джо Байден рассказал, что будет в случае применения Россией ядерного оружия.

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