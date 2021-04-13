Япония сольет воду с аварийной АЭС "Фукусима" в океан: чем это грозит

Китай и Южная Корея опасаются негативных последствий для людей и окружающей среды и призывают правительство Японии к осмотрительности

Правительство Японии приняло решение слить очищенную радиоактивную воду, накапливающуюся в аварийной атомной электростанции "Фукусима-1", в океан, несмотря на опасения местных рыбаков и соседних стран из-за возможного негативного воздействия на человека и окружающую среду.

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Об этом сообщает Kyodo.

Во вторник, 13 апреля, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга встретился с членами своего кабинета, в том числе с министром промышленности Хироши Кадзияма, чтобы официально оформить решение, принятое спустя десять лет после сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года, в результате которого произошла авария на АЭС.

Оператор завода Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. прогнозирует, что место для воды закончится уже осенью следующего года, поэтому правительство и искало способы безопасного удаления воды.

Что беспокоит соседей Японии

Власти Японии утверждают, что вода, которая закачивается в разрушенные реакторы на заводе в Фукусиме для охлаждения расплавленного топлива, смешанного с дождевыми и грунтовыми водами, обрабатывается с помощью передовой системы очистки ALPS.

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В результате этой очистки удаляется большинство радиоактивных материалов, включая стронций и цезий, но остается тритий, который в низкой концентрации якобы представляет незначительный риск для здоровья человека. В резервуарах на территории завода хранится более 1,25 миллиона тонн очищенной воды.

Беспокойство по поводу сливания воды с "Фукусимы" в океан выразили накануне Китай и Южная Корея, которые опасаются прямого и непрямого влияния на безопасность людей и окружающей среды и призвали Японию действовать ответственно.

Напомним, в январе на пострадавших энергоблоках АЭС "Фукусима-1" обнаружили участки чрезвычайно высокой радиоактивности, где скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных во время аварии в марте 2011 года.

Мы также писали, что тайфун вымыл из временного хранилища 11 мешков, в которых хранилась потенциально радиоактивная почва и отходы, вывезенные с АЭС "Фукусима" во время ее деактивации.

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