"Яркое отражение борьбы за свободу!" Борис Джонсон отреагировал на победу Украины на Евровидении-2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с победой на Евровидении-2022. Он восхитился талантом украинцев. Также Джонсон отметил борьбу за свободу нашего народа.

Об этом Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, он похвалил выступление Великобритании на Евровидении-2022, и заявил, что гордится.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.