Заложники сбежали из банка в Грузии через крышу: видео

Злоумышленник, который сегодня захватил заложников в грузинском городе Зугдиди, действует в одиночку и требует 500 тысяч долларов выкупа в течение двух часов.

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Об грузинскому телевидению передал один из освобожденных заложников.

"Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода", – рассказал мужчина.

Он также опубликовал видеозапись из самого банка – на снятых кадрах видны испуганные заложники, которые сидят на полу, а также мужчина в балаклаве, камуфляжном костюме и с автоматом.

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При этом в банке предположительно находятся 18 человек – остальных (включая беременных женщин и пожилых людей) налетчик освободил, а некоторым заложникам удалось сбежать через крышу.

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Напомним, ранее в этом году во Франции также захватили заложников в банке. Вымогатель требовал "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", но был задержан спецназом.

Также полгода назад мужчина с муляжом бомбы захватил заложника в Москве. Во время штурма злоумышленника уничтожили.

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