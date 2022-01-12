10 тысяч солдат, артиллерия и танки: РФ пугает новыми силами возле Украины

Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей проводят на более чем на двух десятках полигонах / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.
"Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский – в Чеченской Республике, Кобу-Баши – в Карачаево-Черкессии, Нестеровский – в Ингушетии, Дальний – в Дагестане, Ангарский и Опук – в Крыму, Раевский – на Кубани. Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – говорится в сообщении.
В учениях принимают участие батальонные тактические групп мотострелковых соединений Южного военного округа, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Более чем на двух десятках полигонов организовано боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей.
"Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. Командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами", – добавили в пресс-службе.
Российские войска у границ с Украиной
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