10 тисяч солдатів, артилерія та танки: РФ лякає новими силами біля України

Бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей проводять на більш ніж на двох десятках полігонах / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками неподалік українського кордону. У навчаннях беруть участь 10 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Південний військовий округ РФ.
"Заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин та спеціальних дисциплін організовані на полігонах Даниловський і Прудбой у Волгоградській області, Ашулук – в Астраханській області, Тарське – у Північній Осетії, Миколо-Олександрівський та Сірноводський – на Ставропілля, Кадам Ростовській області, Гвардійський і Альпійський в Чеченській Республіці, Кобу-Баші – в Карачаєво-Черкесії, Нестеровський – в Інгушетії, Далекий в Дагестані, Ангарський і Опук – в Криму, Раєвський – на Кубані. ПВО на штатних полігонах в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії", – йдеться у повідомленні.
У навчаннях беруть участь батальйонні тактичні групи мотострілкових з'єднань Південного військового округу, а також підрозділи берегових військ Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.
Більш ніж на двох десятках полігонах організовано бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей.
"Батальйонні тактичні групи освоять нові способи тактичних дій у складі різних видів розвідувально-вогневих і ударних комплексів, включаючи контрбатарейний, авіаційний і снайперський, у тому числі і мінометами", – додали у прес-службі.
Російські війська біля кордонів із Україною
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- 9 січня, готуючись до переговорів про нерозширення НАТО, Москва продовжила проводити військові навчання у безпосередній близькості від нашої території та в окупованому Криму. Нині стало відомо, що російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.
- У грудні 2021 року військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря . Там РФ проводила стрілянини поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.
- Останніми тижнями західні ЗМІ часто пишуть про скупчення техніки поблизу українських кордонів. Так, наприклад, в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки , як Росія стягує до кордону України артилерію На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
- В Україні навіть казали, що на кінець січня Росія може зібрати там близько 175 тисяч військових для вторгнення. Але чи вистачить цих сил? Раніше Роман Костенко казав, що Росії потрібно близько 700 тисяч солдатів для повномасштабної війни з Україною, а це практично вся армія РФ