10 тисяч солдатів, артилерія та танки: РФ лякає новими силами біля України

Бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей проводять на більш ніж на двох десятках полігонах / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками неподалік українського кордону. У навчаннях беруть участь 10 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Південний військовий округ РФ.

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"Заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин та спеціальних дисциплін організовані на полігонах Даниловський і Прудбой у Волгоградській області, Ашулук – в Астраханській області, Тарське – у Північній Осетії, Миколо-Олександрівський та Сірноводський – на Ставропілля, Кадам Ростовській області, Гвардійський і Альпійський в Чеченській Республіці, Кобу-Баші – в Карачаєво-Черкесії, Нестеровський – в Інгушетії, Далекий в Дагестані, Ангарський і Опук – в Криму, Раєвський – на Кубані. ПВО на штатних полігонах в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії", – йдеться у повідомленні.

Фото: Міноборони РФ

У навчаннях беруть участь батальйонні тактичні групи мотострілкових з'єднань Південного військового округу, а також підрозділи берегових військ Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Фото: Міноборони РФ

Більш ніж на двох десятках полігонах організовано бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей.

Фото: Міноборони РФ

"Батальйонні тактичні групи освоять нові способи тактичних дій у складі різних видів розвідувально-вогневих і ударних комплексів, включаючи контрбатарейний, авіаційний і снайперський, у тому числі і мінометами", – додали у прес-службі.

Російські війська біля кордонів із Україною