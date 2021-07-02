70-летний миллиардер бросил вызов Безосу – полетит в космос еще раньше

Экстравагантный британский бизнесмен Ричард Брэнсон собирается подняться на околоземную орбиту и берет с собой топ-менеджмент Virgin Galactic

Весь экипаж Unity 22 в полном составе. Фото: Virgin Galactic

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, состояние которого оценивают в 5,5 млрд долларов, вслед за основателем Amazon Джеффом Безосом объявил о планах полететь в космос.

Об этом говорится в заявлении его компании Virgin Galactic.

Полет суборбитального корабля Unity запланирован 11 июля – это на 9 дней раньше полета Безоса. Но окончательная дата зависит от погодных условий и технических проверок.

Это станет 22-ым по счету тестовым полетом для Virgin Galactic, в ходе которого топ-менеджмент компании на собственной шкуре испытает организацию полета для будущих частных клиентов компании — космических туристов.

Всего на пилотируемом корабле, кроме 70-летнего Брэнсона, будут еще пять членов экипажа:

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пилот Дэйв Маккай;

второй пилот Майкл Масуччи;

вице-президент Virgin Galactic по связям с властями и исследовательским операциям Сириша Бандла;

ведущий инженер компании по эксплуатации Колин Бэннет;

руководитель подготовки астронавтов Бетт Мозес

"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начался", — заявили в Virgin Galactic.

В дальнейшем в Virgin Galactic намерены наладить коммерческую службу космических полетов – депозиты внесли уже около 600 человек.

Напомним, что 20 июля должен состояться полет в космос самого богатого человека на планете – Джефф Безос планирует подняться на высоту 100 км над уровнем моря. Вместе с ним на орбиту отправятся еще пять человек.